«Россия 24» раскритиковала игру Metro: Exodus за русофобию

Ожидаемая многими игра Metro: Exodus (Метро: Исход) от украинской компании 4A Games вышла несколько дней назад — 15 февраля 2019 года. Федеральный канал «Россия 24» выпустил репортаж в её честь, в котором раскритиковал игру за «скандал», который уже «вышел за пределы, собственно, геймерской тусовки».

Ведущий вынес такой вердикт игре: «Как говорится развесистая клюква плюс махровая русофобия». Он упомянул достижение «Декоммунизация» за уничтожение статуи Ленина, а также отметил, что украинские разработчики «видимо, увлеклись собственными майданными реалиями, а ещё поглумились над москвичами – мол, не знают, что за пределами столицы посреди разрухи и полчищ мутантов тоже живут люди».

Ведущий пояснил успех игры: «Немалая часть российской аудитории, судя по отзывам в соцсетях, разочарована, зато западная в восторге, рекламируют в прессе и соцсетях, поскольку в их отношение к России игра укладывается идеально, в отличие от, например, контента, производимого телеканалом RT».