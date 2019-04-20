Россия официально признала файтинги видом спорта

В России на сегодняшний день признаны шесть киберспортивных дисциплин: «Боевая арена», «Соревновательные головоломки», «Стратегия в реальном времени», «Технический симулятор», «Спортивный симулятор», а теперь ещё и «Файтинг».

Обновление списка киберспортивных дисциплин произошло согласно приказу № 199 от 14.03.2019 Министерства спорта Российской Федерации.

Наиболее известными представителями жанра «файтинг» являются игры серии Mortal Kombat, Street Fighter и Tekken.

Впервые Министерство спорта Российской Федерации признало киберспорт официальным видом спорта в 2016 году. С тех пор геймеры могут получить звания «Мастер спорта России», «Мастер спорта международного класса» и «Заслуженный мастер спорта России».