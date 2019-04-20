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Игры
Сегодня 11:15

Россия официально признала файтинги видом спорта

Игры этого жанра стали официальной киберспортивной дисциплиной
Федерация Компьютерного Спорта России сообщила, что файтинги вошли во Всероссийский реестр видов спорта. Таким образом, игры данного жанра официально стали киберспортивной дисциплиной.

В России на сегодняшний день признаны шесть киберспортивных дисциплин: «Боевая арена», «Соревновательные головоломки», «Стратегия в реальном времени», «Технический симулятор», «Спортивный симулятор», а теперь ещё и «Файтинг».

Обновление списка киберспортивных дисциплин произошло согласно приказу № 199 от 14.03.2019 Министерства спорта Российской Федерации.

Наиболее известными представителями жанра «файтинг» являются игры серии Mortal Kombat, Street Fighter и Tekken.

Впервые Министерство спорта Российской Федерации признало киберспорт официальным видом спорта в 2016 году. С тех пор геймеры могут получить звания «Мастер спорта России», «Мастер спорта международного класса» и «Заслуженный мастер спорта России».

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