Россия заблокировала игру о лесбиянках в Steam

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Россия заблокировала игру о лесбиянках в SteamСтраница игры недоступна
Для российских пользователей в Steam заблокировали игру с демонстрацией однополых отношений. Геймеры говорят о том, что блокировка работает именно в России.
Каких-либо официальных заявлений от представителей Steam не поступало. Пока известно, что игру Blue Reflection: Second Light заблокировали, вероятно, из-за того, что две главные героини могут встретиться на свидании. То есть в игре показаны лесбийские отношения.
Пользователи подчёркивают, что блокировка сугубо для России, региональная. Сейчас страница игры в сервисе Steam недоступна.