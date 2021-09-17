Россия заблокировала игру о лесбиянках в Steam

Каких-либо официальных заявлений от представителей Steam не поступало. Пока известно, что игру Blue Reflection: Second Light заблокировали, вероятно, из-за того, что две главные героини могут встретиться на свидании. То есть в игре показаны лесбийские отношения.

Пользователи подчёркивают, что блокировка сугубо для России, региональная. Сейчас страница игры в сервисе Steam недоступна.