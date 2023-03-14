Россиянам и белорусам запретили мобильную игру Clash of Сlans

При попытке войти в игру пользователи из России и Беларуси видят ошибку: «Не удалось войти. Ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход». Если же включить VPN, то всё работает.

Журналисты уже предположили, что в скором времени такие же ограничения появятся и в других играх, в том числе Brawl Stars и Clash Royale.