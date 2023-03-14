Игры
16:36, 14 марта 2023
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Россиянам и белорусам запретили мобильную игру Clash of Сlans

Через VPN работает

СМИ пишут, что финская игровая студия Supercell, издатель популярной Clash of Сlans, начала блокировку пользователей по IP-адресу. Теперь россияне и белорусы не могут войти в игру.

Россиянам и белорусам запретили мобильную игру Clash of Сlans

Фото: Flickr

При попытке войти в игру пользователи из России и Беларуси видят ошибку: «Не удалось войти. Ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход». Если же включить VPN, то всё работает.

Журналисты уже предположили, что в скором времени такие же ограничения появятся и в других играх, в том числе Brawl Stars и Clash Royale.

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