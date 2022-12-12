Россиянам не дадут поиграть в Diablo 4 для ПК

Сообщается, что игра «заблокирована» для россиян в приложении Battle.net. То же самое было с Call Of Duty: Modern Warfare 2 и Overwatch 2 для новых игроков. Игра не отображается, даже если прикрепить ключ к учётной записи. Пользователи уже нашли обходные пути запуска, включая проект через exe-файл в обход приложения.

Игра должна выйти 6 июня 2023 года.