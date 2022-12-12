Россиянам не дадут поиграть в Diablo 4 для ПК

15:39, 12 декабря 2022
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Россиянам не дадут поиграть в Diablo 4 для ПКИ белорусам
Пользователь под ником Wishko обратил внимание, что для игроков из России и Беларуси не будет доступна ПК-версия Diablo 4.
Фото: Battle.net
Сообщается, что игра «заблокирована» для россиян в приложении Battle.net. То же самое было с Call Of Duty: Modern Warfare 2 и Overwatch 2 для новых игроков. Игра не отображается, даже если прикрепить ключ к учётной записи. Пользователи уже нашли обходные пути запуска, включая проект через exe-файл в обход приложения.
Игра должна выйти 6 июня 2023 года.