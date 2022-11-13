Россиянам закрыли лазейку для покупки игр на PlayStation

Российские пользователи рассказали, что столкнулись с проблемами при создании новых аккаунтов для PlayStation в турецком регионе. У некоторых регистрация не работает при использовании браузера или мобильного приложения.

Через меню самой консоли ещё можно создать аккаунт. Кроме того, можно воспользоваться VPN. Ещё геймеры рекомендуют использовать почту Google.

Также блогер Denis Major заметил, что Microsoft убрала возможность покупать гифт-коды из Турции и Аргентины. Это позволяло распространять игры по выгодным ценам.