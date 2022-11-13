Игры
15:26, 13 ноября 2022
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Россиянам закрыли лазейку для покупки игр на PlayStation

Через турецкий аккаунт больше нельзя

После того, как РФ ввела войска на территорию Украины, многие компании ограничили возможности россиян. В стране отключили PS Store, и покупать цифровые игры с российского аккаунта стало невозможно. Люди, однако, быстро нашли обходной вариант — регистрировали турецкие аккаунты и покупали игры там. Теперь, кажется, лавочку прикрыли.

Россиянам закрыли лазейку для покупки игр на PlayStation

Российские пользователи рассказали, что столкнулись с проблемами при создании новых аккаунтов для PlayStation в турецком регионе. У некоторых регистрация не работает при использовании браузера или мобильного приложения.

Через меню самой консоли ещё можно создать аккаунт. Кроме того, можно воспользоваться VPN. Ещё геймеры рекомендуют использовать почту Google.

Также блогер Denis Major заметил, что Microsoft убрала возможность покупать гифт-коды из Турции и Аргентины. Это позволяло распространять игры по выгодным ценам.

Источник фото:Unsplash
Источник:Cybersport
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