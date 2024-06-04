Россияне больше не смогут пополнять Steam-аккаунты через Тинькофф

31 мая функция стала доступна, но уже 3 июня банк вновь ее отключил. И это уже второй раз за год, когда Тинькофф приостанавливает пополнение Steam.

В июле 2023 года опция проработала всего два дня, после чего была отключена «из-за технических работ».

В этот раз банк также ссылается на технические проблемы у «поставщика», но не уточняет, о ком идет речь.

Геймеры в социальных сетях, ожидаемо, выражают разочарование и недоумение. Тинькофф не сообщает, когда именно возобновится возможность пополнения Steam-аккаунтов.

Остается лишь надеяться, что технические проблемы будут решены в кратчайшие сроки, и геймеры снова смогут без проблем пополнять свои Steam-аккаунты.