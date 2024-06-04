Россияне больше не смогут пополнять Steam-аккаунты через Тинькофф

Опубликовано 04 июня 2024, 15:13
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Россияне больше не смогут пополнять Steam-аккаунты через ТинькоффИ это… конечно же печально
Радость российских геймеров, вызванная возобновлением возможности пополнять Steam-аккаунты через Тинькофф, оказалась короткой.
31 мая функция стала доступна, но уже 3 июня банк вновь ее отключил. И это уже второй раз за год, когда Тинькофф приостанавливает пополнение Steam.
В июле 2023 года опция проработала всего два дня, после чего была отключена «из-за технических работ».
В этот раз банк также ссылается на технические проблемы у «поставщика», но не уточняет, о ком идет речь.
Геймеры в социальных сетях, ожидаемо, выражают разочарование и недоумение. Тинькофф не сообщает, когда именно возобновится возможность пополнения Steam-аккаунтов.
Остается лишь надеяться, что технические проблемы будут решены в кратчайшие сроки, и геймеры снова смогут без проблем пополнять свои Steam-аккаунты.