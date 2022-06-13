Россияне кинулись продавать свои приставки PlayStation и Xbox

В пресс-службе VK сообщили, что предложение PlayStation 4 Pro увеличилось на 70%, PlayStation 4 — на 25%, а PlayStation 5 — на 5%. При этом россияне хотят продать свои б/у приставки по завышенной цене. PlayStation 5 после 10 марта подорожали с 64,5 до 96 тысяч рублей в среднем, Xbox Series S — с 32,7 до 35,5 тысячи, а Xbox Series X — с 62 до 76 тысяч.

Эксперты считают, что россияне просто хотят заработать на дефиците игровых консолей, а ещё их не устраивает ограничение доступа к покупке новых игр. Кроме того, есть продавцы, которые хотят сменить консоль без встроенного дисковода на вариант с приводом.

При этом спрос не поспевает за предложением. Число поисковых запросов по игровым приставкам на «Юле» и «Объявлениях ВКонтакте» выросло на 5-25%.