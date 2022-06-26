Россияне начали экономить на компьютерных играх

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Россияне начали экономить на компьютерных играхДа и вообще меньше играть
Московский кредитный банк изучил расходы клиентов на компьютерные игры. Аналитики пришли к выводу, что интерес россиян к такому виду развлечений снизился.
По сравнению с прошлым годом, россияне ожидаемо стали реже покупать что-то в игровых онлайн-магазинах. Количество операций упало на 53%, а средний чек — на 13%. Уменьшилось и количество транзакций в играх — на 87%, а их объём — на 79%.
Кроме того, россияне стали тратить меньше на киберспортивные клубы — средний чек снизился на 67%. В целом, объём потраченных средств на киберспортивные клубы сократился почти в 2,5 раза.
Аналитики отметили, что геймеры стали больше экономить или выбирать другие развлечения, а не компьютерные игры.