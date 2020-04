Россияне начали скупать уценённые игровые консоли

Специалисты сервиса изучили спрос на игровые товары после перехода россиян на самоизоляцию. Эксперты использовали данные о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 марта по 12 апреля 2020 года.

В целом, спрос на товары для геймеров вырос. Ко 2 апреля, например, он увеличился более чем на 60%. Сейчас спрос остаётся в два раза более высоким, чем за аналогичный период прошлого года. Популярнее всего стала консоль Sony PlayStation 4 Pro за 30 тысяч рублей.

Эксперты также увидели аномальный спрос на уценённые игровые приставки. Спрос на них к 23 марта вырос почти в четыре раза по сравнению с началом месяца. В Яндекс.Маркете считают, что люди решили купить консоли на период самоизоляции, но не захотели тратить много денег.

Сообщается, что среди игр самыми популярными за последние полтора месяца стали Red Dead Redemption 2, FIFA 20, Grand Theft Auto V, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Minecraft.