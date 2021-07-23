Россияне назвали Counter-Strike интеллектуальной игрой

Сначала россиян попросили назвать известные им интеллектуальные игры. В топе оказались шахматы и шашки, викторина «Что? Где? Когда?», карточные игры, викторина «Своя игра» и нарды.

39% опрошенных рассказали, что играют в интеллектуальные игры. 5% заявили, что делают это ежедневно. 43% игроков сообщили, что для партий встречаются лично, 14% делают это дистанционно. 33% играют одни или против компьютерного противника. Те, кто играют дистанционно, чаще всего выбирали шахматы. А вот 3% назвали Counter-Strike.

Люди, не играющие в интеллектуальные игры, объяснили это в основном отсутствием времени (48%). Кто-то указал и на «неподходящий возраст».