Россияне назвали самую привлекательную женщину-персонажа компьютерных игр

В опросе участвовали более 1200 респондентов по всей России в возрасте от 16 до 55 лет.

Наиболее привлекательной женщиной-персонажем для мужчин стала Йеннифэр из «Ведьмака» — за неё проголосовали 29% респондентов. Однако готовность завести с ней отношения выразили только 11%. На втором месте стоит Лара Крофт из Tomb Raider (27%), на третьем — Трисс Меригольд из «Ведьмака» (19%).

Среди женщин наиболее привлекательным оказался главный герой «Ведьмака» Геральт (22%). 15% девушек были бы не против завести с ним отношения. 17% женщин сочли привлекательным капитана Шепарда из Mass Effect, а 16% — капитана Америку из Marvel.

«Ведьмак» также стал самой популярной игрой среди мужчин (21%), женщины же отдали голоса The Sims (20%).