Россияне перешли на аренду игровых консолей из-за подорожания PlayStation и Xbox

Данными поделился онлайн-сервис аренды вещей Next2U.ru. Там сообщили, что наиболее популярная модель — это Playstation 4. На неё приходится 85% процентов запросов на аренду. В рознице эта консоль за год подорожала в среднем на 15 тысяч рублей.

Заметное повышение цен произошло осенью. С сентября по декабрь цены на консоли выросли на 44%. Вместе с ростом цен в магазинах случился рост запросов на аренду. Также запросы увеличиваются с выходом новых игр. «Люди часто не хотят покупать дорогостоящую вещь ради одной игры или двух, предпочитая арендовать приставку на время, чтобы пройти игру и вернуть обратно. С точки зрения осознанного потребления это конечно гораздо более грамотный подход», — отметили в сервисе.