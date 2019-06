Россияне побили рекорд по покупке компьютерных игр

Компания проанализировала развитие рынка консольных и компьютерных игр в первом квартале 2019 года. Оказалось, что за это время россияне купили более 610 тысяч игр на физических носителях на сумму около 1,15 миллиардов рублей. Это на 8,5% в штуках и 10% в деньгах больше, чем в предыдущем году. Продажи дисков с играми для компьютеров выросли ещё значительнее — на 80%. Аналитики считают на положительную динамику повлияли промоакции.

Драйвером рынка видеоигр по-прежнему остаются игры для консолей последнего поколения. Лидерство удерживает PlayStation 4. Наиболее значимыми тайтлами первого полугодия стали «Жизнь после», Mortal Kombat 11 и Rage 2. В топе игр для персональных компьютеров оказались Call of Duty: Black Ops III и Starcraft II: Legacy of the Void.