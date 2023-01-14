Россияне под конец года стали чаще брать игровые консоли: дело не только в праздниках

В 2022 году из-за ухода брендов рынок консолей снизился в стоимости более чем на 30% по сравнению с 2021 годом, рассказал Поликарпов. И если еще в марте на рынке наблюдался дефицит игровых консолей, то во второй половине года были налажены цепочки параллельного импорта, из-за чего “ситуация стабилизировалась, и рынок замедлил падение”.

В ноябре оборот консолей в денежном выражении вырос почти в три раза по сравнению с предыдущим годом, а в декабре - в три раза по сравнению с октябрем того же года. Эксперты компании считают, что уровень продаж консолей продолжит восстанавливаться и в этом году.

Такую же тенденцию заметил и Сергей Епишин, менеджер игрового направления M.Game в группе “М.Видео-Эльдорадо”. Он отметил, что большая часть продаж приходилась на консоли PlayStation, модель с дисководом оказалась самой популярной. “Однако среди консолей Xbox самой популярной является "младшая" модель (Series S, – прим. ред.)”, - сказал он.