Россияне признались в желании отдать детей в киберспорт

Опрос Superjob был посвящён отношению россиян к включению киберспортивных дисциплин в программу Олимпийских игр. В нём участвовали 1600 респондентов из 342 населённых пунктов России.

Как оказалось, 19% россиян не против того, чтобы киберспорт стал частью Олимпийских игр. Не понравилась эта идея 52% респондентов. Наиболее активно за киберспорт голосовали мужчины (23% против 13%).

В опросе также участвовали родители несовершеннолетних детей. 1% из них заявил, что их дети уже занимаются киберспортом, а 15% рассказали, что хотели бы отдать своего ребёнка в киберспорт. Родители также выбрали киберспортивные дисциплины. Counter Strike и FIFA набрали по 22%, StarCraft — 19%, а Dota 2 — 17%.