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Россияне признались в желании отдать детей в киберспорт
Но пока небольшой процент
Сервис по поиску работы Superjob провел исследование и выяснил, что 15% россиян-родителей были бы не против отдать своего ребёнка в киберспорт. Самыми популярными дисциплинами оказались Counter-Strike и FIFA.
Опрос Superjob был посвящён отношению россиян к включению киберспортивных дисциплин в программу Олимпийских игр. В нём участвовали 1600 респондентов из 342 населённых пунктов России.
Как оказалось, 19% россиян не против того, чтобы киберспорт стал частью Олимпийских игр. Не понравилась эта идея 52% респондентов. Наиболее активно за киберспорт голосовали мужчины (23% против 13%).
В опросе также участвовали родители несовершеннолетних детей. 1% из них заявил, что их дети уже занимаются киберспортом, а 15% рассказали, что хотели бы отдать своего ребёнка в киберспорт. Родители также выбрали киберспортивные дисциплины. Counter Strike и FIFA набрали по 22%, StarCraft — 19%, а Dota 2 — 17%.