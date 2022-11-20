Россияне раскупили FIFA и другие игры о футболе накануне ЧМ-2022 в Катаре

Так, россияне в октябре и начале ноября купили почти в четыре раза больше дисков с FIFA и в три раза больше дисков с PES, чем за аналогичный период прошлого года (и это с учетом того, что разработчик первой EA ушли с российского рынка). Об этом поведала пресс-служба Ozon.

Больше всего покупатели на Ozon предпочитали новый релиз — FIFA 23. Чаще всего ее покупают владельцы приставок PlayStation, следом идут владельцы Xbox и Nintendo Switch.