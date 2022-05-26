Россияне смогут служить в "киберспортивных ротах"

В ближайшем будущем мы намерены проработать возможные меры государственной поддержки для киберспортсменов. В их число могут войти … создание киберспортивных рот как способа альтернативной службы … Кроме того, мы рассмотрим возможность уменьшения минимального возраста для зачисления на начальный этап спортподготовки по киберспорту - с 14 до 12 лет