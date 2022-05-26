Сегодня в 12:03
1 мин.
Россияне смогут служить в "киберспортивных ротах"Вместо обычной службы в армии
Одной из мер поддержки российских киберспортсменов может стать создание так называемых “киберспортивных рот” в качестве способа прохождения альтернативной службы. Об этом сообщает “РИА Новости” со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амира Хамитова.
В ближайшем будущем мы намерены проработать возможные меры государственной поддержки для киберспортсменов. В их число могут войти … создание киберспортивных рот как способа альтернативной службы … Кроме того, мы рассмотрим возможность уменьшения минимального возраста для зачисления на начальный этап спортподготовки по киберспорту - с 14 до 12 лет
Амир Хамитов
Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту
Хамитов также назвал льготы при получении ипотечного кредита и высшего образования в качестве возможных мер поддержки отечественных киберспортсменов.