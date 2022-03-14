Россияне создали петицию против блокировки PlayStation Store

Авторы петиции ссылаются на «Условия обслуживания PlayStation Network», опубликованные компанией Sony на сайте https://www.playstation.com/. По ним пользователи имеют право на совершение покупок в PS STORE (Раздел 15 пункт 1). А по пунктам 3.9 и 3.10 (Раздела 26) условий, компания Sony несёт ответственность за блокирование доступа к сервисам PSN со своей стороны.

Указывается также, что у многих россиян была оплачена подписка PS Plus, и теперь она ограничена. Авторы петиции потребовали от Sony разблокировать магазин PS STORE в виду нарушения прав пользователей. Также они пригрозили обратиться в суд.

Петиция набрала около 22 тысяч подписей.