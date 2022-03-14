Россияне создали петицию против блокировки PlayStation Store

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Россияне создали петицию против блокировки PlayStation StoreПодписали около 22 тысяч человек
Недавно Sony отключила в России PlayStation Store, поэтому российские геймеры больше не могут покупать игры в «цифре» и активировать тайтлы с подписки PS Plus. Игроки объединились и создали петицию на Change.org в адрес главы PlayStation Джима Райана.
Авторы петиции ссылаются на «Условия обслуживания PlayStation Network», опубликованные компанией Sony на сайте https://www.playstation.com/. По ним пользователи имеют право на совершение покупок в PS STORE (Раздел 15 пункт 1). А по пунктам 3.9 и 3.10 (Раздела 26) условий, компания Sony несёт ответственность за блокирование доступа к сервисам PSN со своей стороны.
Указывается также, что у многих россиян была оплачена подписка PS Plus, и теперь она ограничена. Авторы петиции потребовали от Sony разблокировать магазин PS STORE в виду нарушения прав пользователей. Также они пригрозили обратиться в суд.
Петиция набрала около 22 тысяч подписей.
Источник: Change.org