Россияне стали чаще покупать игры и приставки из-за коронавируса

В «М.Видео-Эльдорадо» ТАСС сообщили, что за первые месяцы 2020 года продажа игровых приставок и игр показала рост в пределах 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последнюю неделю рост усилился. Эксперты отмечают, что причиной повышения спроса на игры стал также выход шутера DOOM Eternal.

В «Ситилинке» рассказали о росте продаж игровых приставок и джойстиков на 26%. Кроме того, увеличилась ежедневная аудитория на игровой платформе «ВКонтакте» и в категории «Игры» в приложении Яндекса — на 10 и 15% соответственно.