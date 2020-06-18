Россияне стали меньше тратить на компьютерные игры

Жители России предпочитают играть в бесплатные игры: на них пришлось 82% всего рынка. На платные игры в 2019 году потратили 20,5 млрд рублей, а это на 10% меньше, чем в 2018.

Тем не менее, в целом рынок видеоигр в 2019 году вырос на 14% (120,4 млрд рублей). Этот рост обеспечили мобильные игры. Данный сегмент в прошлом году вырос на 49% (48,1 млрд рублей). Он почти догнал бесплатные игры на персональных компьютерах.