Россияне стали тратить больше денег на компьютерные игры

Согласно прогнозу аналитиков, по итогам года доходы от продажи компьютерных, консольных и мобильных игр в России вырастут на 57%. В денежном выражении это будет равно $2,7 млрд. Если предсказания сбудутся, то страна займёт третье место по величине рынка в Европе после Великобритании и Германии.

Рост аналитики объясняют развитием сегмента мобильных игр. Впрочем почти половина доходов всё ещё приходится на долю игр free-to-play на персональных компьютерах.

Эксперты считают, что издателям игр нужно учитывать некоторые особенности российского рынка, если они хотят видеть дальнейшее увеличение доходов. В частности, россияне предпочитают покупать дешёвые наборы внутриигровой валюты или контента и в целом платят меньше, чем игроки из других стран.

Также издателям, по мнению аналитиков, стоит помнить о «потенциальных угрозах, таких как вмешательство государства в регулирование интернета».