Россияне стали в несколько раз чаще арендовать игровые приставки

На «Авито» арендовать приставки стали чаще на 47%, на «Арентера» — в четыре раза. В Ozon и Wildberries говорят о тех же тенденциях. Люди сдают в аренду консоли вместе с играми на дисках, в цифровой копии или по оплаченной подписке.

Ozon ожидает, что в 2023 году будет повышенный спрос на наборы из консолей и физических игр.