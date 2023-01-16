Россияне стали в несколько раз чаще арендовать игровые приставки

14:46, 16 января 2023
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Россияне стали в несколько раз чаще арендовать игровые приставкиВместе с играми
Стало известно, что в 2022 году россияне стали чаще арендовать игровые консоли. В основном это случилось из-за того, что зарубежные производители прекратили поставки и отключили цифровые магазины.
Фото: Unsplash
На «Авито» арендовать приставки стали чаще на 47%, на «Арентера» — в четыре раза. В Ozon и Wildberries говорят о тех же тенденциях. Люди сдают в аренду консоли вместе с играми на дисках, в цифровой копии или по оплаченной подписке.
Ozon ожидает, что в 2023 году будет повышенный спрос на наборы из консолей и физических игр.