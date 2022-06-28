Россиянин признал вину в первом игровом киберпреступлении в РФ. Он продавал читы для World of Tanks

Сегодня в 16:27
1 мин.
Россиянин признал вину в первом игровом киберпреступлении в РФ. Он продавал читы для World of TanksНанёс ущерб разработчику
Екатеринбуржец Андрей Кирсанов признал вину по первому в России уголовному делу из-за читов для компьютерной игры World of Tanks. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
Ранее Черемушкинский суд Москвы отправил дело в отношении Кирсанова в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. На слушании мужчину спросили, признаёт ли он вину. Тот ответил, что признаёт.
В отношении Кирсанова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК РФ («Создание и распространение вредоносных компьютерных программ»). Его обвиняют в создании сайта по продаже вредоносных программ для игр World of Tanks и World of Warships. Считается, что мужчина своими действиями нанёс ущерб разработчику игр в размере 670 млн рублей. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.
Отмечается, что Кирсанов стал первым в России обвиняемым в совершении киберпреступления в области игровой индустрии.