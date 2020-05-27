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Россиянина оштрафовали за продажу прошитой консоли PlayStation
На 20 000 рублей!
В Липецкой области россиянина оштрафовали за продажу прошитой консоли PlayStation. Он должен будет выплатить 20 000 рублей, что ненамного меньше цены на PlayStation 4.
Как пишет местное издание Gorod48, житель Лебедянского района уже признался в совершении преступления по ч. 2 ст. 273 УК РФ «Распространение компьютерных программ, заведомо предназначенных для блокирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности».
Сообщается, что мужчина осенью 2019 года купил за 5000 рублей игровую консоль с модифицированным программным обеспечением. На устройстве можно было запускать нелицензионное ПО. Затем обвиняемый перепродал консоль за 7500 рублей.
В итоге устройство уничтожили, а мужчина дал признательные показания.