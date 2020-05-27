Россиянина оштрафовали за продажу прошитой консоли PlayStation

Как пишет местное издание Gorod48, житель Лебедянского района уже признался в совершении преступления по ч. 2 ст. 273 УК РФ «Распространение компьютерных программ, заведомо предназначенных для блокирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности».

Сообщается, что мужчина осенью 2019 года купил за 5000 рублей игровую консоль с модифицированным программным обеспечением. На устройстве можно было запускать нелицензионное ПО. Затем обвиняемый перепродал консоль за 7500 рублей.

В итоге устройство уничтожили, а мужчина дал признательные показания.