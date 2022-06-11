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Россию «выгнали» из футбольного симулятора PES

Сейчас игра называется eFootball
Российскую Премьер-лигу исключили из игры eFootball. Это футбольный симулятор японской компании Konami, который раньше был известен под названием Pro Evolution Soccer (PES).
Россию «выгнали» из футбольного симулятора PES

Сообщается, что Konami отказалась продлевать контракт с РПЛ. Поэтому лиги не будет в новой версии eFootball. «Действующий контракт РПЛ с Konami истёк с окончанием сезона 2021/22. Konami уведомила РПЛ о выходе из переговоров на сезон 2022/23 и о приостановке какой-либо деятельности на территории России», — сообщили в пресс-службе компании.

В апреле сборную России и российские клубы удалили из другого футбольного симулятора FIFA 22. Кроме того, Также разработчики убрали из игры стадион «Спартака» и элементы оформления стадионов в российской тематике.

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