Россию «выгнали» из футбольного симулятора PES

Сообщается, что Konami отказалась продлевать контракт с РПЛ. Поэтому лиги не будет в новой версии eFootball. «Действующий контракт РПЛ с Konami истёк с окончанием сезона 2021/22. Konami уведомила РПЛ о выходе из переговоров на сезон 2022/23 и о приостановке какой-либо деятельности на территории России», — сообщили в пресс-службе компании.

В апреле сборную России и российские клубы удалили из другого футбольного симулятора FIFA 22. Кроме того, Также разработчики убрали из игры стадион «Спартака» и элементы оформления стадионов в российской тематике.