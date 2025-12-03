Рост цен на память сломал консольный рынок — поставки в 2026 году упадут на 4,4%

По оценке TrendForce, из-за подорожания DRAM и NAND себестоимость игровых устройств существенно выросла и производители вынуждены поднимать цены.

Это уже ударило по спросу: аналитики ухудшили прогноз поставок консолей на 2026 год — снижение составит 4,4% вместо прежних 3,5%.

Консольный бизнес традиционно зарабатывает не на «железе», а на играх и подписках. Чтобы расширять аудиторию, компании годами снижали розничные цены или проводили акции.

Теперь такой подход теряет смысл: память в следующем году может занимать до 35% BOM-стоимости для Sony и Microsoft, делая скидки нерентабельными. Nintendo уже столкнулась с этим — Switch 2 стартует дороже оригинальной модели именно из-за роста цен на компоненты.

В 2026 году игрокам не стоит ждать удешевления PS5 и Xbox Series — возможно, в отдельных регионах, наоборот, произойдут подорожания.