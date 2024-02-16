Ранее Game Pass демонстрировал впечатляющий рост, достигнув 10 миллионов подписчиков в течение трех лет после запуска в 2017 году. Этот импульс продолжился, и в течение следующих двух лет число подписчиков возросло до 25 миллионов. Однако в последние два года рост заметно замедлился: к сервису присоединилось всего 9 миллионов новых подписчиков. Это означает, что ежегодный рост составил всего 18% по сравнению с почти 90% в предыдущий период.

Microsoft признает этот сдвиг и предпринимает шаги по расширению охвата платформы. В рамках своих будущих планов компания намерена вывести игры Xbox на большее количество платформ, включая PlayStation 5 и Nintendo Switch. Хотя сам Game Pass не будет доступен на этих конкурирующих консолях, этот шаг свидетельствует о стремлении привлечь более широкую аудиторию, не ограничивающуюся только Xbox.