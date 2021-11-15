Ростелеком добавил больше танков в специальный игровой тариф

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Ростелеком добавил больше танков в специальный игровой тарифДля опции Wargaming
Ростелеком и World of Tanks обновили опции тарифа «Игровой». Теперь танков в опции Wargaming стало в три раза больше. Кроме того, можно подключить по суперцене второй игровой аккаунт.
Как пишет пресс-служба Ростелекома, ранее абоненты тарифа «Игровой» получали только один премиум танк. С 15 ноября 2021 года появились два дополнительных премиум танка. Отмечается, что их уровень и состав будут регулярно обновляться. Новые танки появятся в активном аккаунте автоматически. Стоимость тарифа не изменится.
Помимо этого, у абонентов «Игрового» с подключённой опцией Wargaming появилась возможность подключить ещё один игровой аккаунт для своих родных или друга. Это будет стоить 390 рублей в месяц. На дополнительном аккаунте будут доступны все преимущества от Wargaming.
Источник: Пресс-служба Ростелекома