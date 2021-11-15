Ростелеком добавил больше танков в специальный игровой тариф

Помимо этого, у абонентов «Игрового» с подключённой опцией Wargaming появилась возможность подключить ещё один игровой аккаунт для своих родных или друга. Это будет стоить 390 рублей в месяц. На дополнительном аккаунте будут доступны все преимущества от Wargaming.