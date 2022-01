RTX 3050 сравнили с GTX 1070: технический прогресс против «силы мускул»

В ходе обзора авторы канала Benchmark сравнили графические ускорители RTX 3050 и GTX 1070. Запускали две сборки с этими видеокартами в восьми игровых проектах в разрешении 1080p. Среди игр - God of War, Shadow of the Tomb Raider, Resident Evil Village, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Hitman 3, Far Cry 6, Horizon Zero Dawn.

В God of War с высоким пресетом удалось получить с RTX 3050 в среднем 62-63 к/с, с GTX 1070 - 54-55 к/с.

На максимальных настройках графики Shadow of the Tomb Raider позволяет достичь в среднем с RTX 3050 - 79-82 к/с, с GTX 1070 - 72-75 к/с.

Resident Evil Village запускалась с высокими установленными параметрами графики. В этом случае средняя производительность составляла с RTX 3050 - 120-135 к/с, с GTX 1070 - 100-110 к/с.

Cyberpunk 2077 также шла с высокими настройками. Средний FPS в ней равнялся около 50 к/с (RTX 3050) и около 45 к/с (GTX 1070).