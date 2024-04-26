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Игры
Опубликовано 26 апреля 2024, 18:00
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Руки юристов Nintendo добрались до легендарного Garry’s Mod

Попрощайтесь с десятилетиями контента
Поклонникам Garry’s Mod, популярной игры-песочницы, придется распрощаться с огромным куском контента. Nintendo подала запрос о защите авторских прав, вынудив Garry’s Mod удалить все дополнения, связанные с ее играми.
Руки юристов Nintendo добрались до легендарного Garry’s Mod

© Facepunch Studios / Steam

Это требование затрагивает огромное количество пользовательского контента, загруженного более чем за 20 лет. Игроки использовали Garry’s Mod для создания всего: от шутеров от первого лица в стилистике Super Mario 64 до карт Хайрула из The Legend of Zelda.

Руки юристов Nintendo добрались до легендарного Garry’s Mod

© Facepunch Studios / Steam

Хотя некоторые поначалу считали, что это ложные заявления, Гэрри Ньюман, создатель Garry’s Mod, заявил, что это «законные» запросы от Nintendo.

Это уже не первый случай, когда Nintendo требует удаления контента, который она считает нарушающим авторские права. В этом месяце, например, компания подала иск против разработчиков эмулятора своей консоли — Yuzu.

Разработчики Garry’s Mod в настоящее время удаляют нарушающий авторские права контент и просят сообщество сделать то же самое для всех загрузок, связанных с Nintendo, которые они создали. Учитывая большое количество контента, который необходимо просеять, этот процесс, как ожидается, займет некоторое время.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#NINTENDO
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#авторские права
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#игры