Руки юристов Nintendo добрались до легендарного Garry’s Mod

Хотя некоторые поначалу считали, что это ложные заявления, Гэрри Ньюман, создатель Garry’s Mod, заявил, что это «законные» запросы от Nintendo.

Это уже не первый случай, когда Nintendo требует удаления контента, который она считает нарушающим авторские права. В этом месяце, например, компания подала иск против разработчиков эмулятора своей консоли — Yuzu.

Разработчики Garry’s Mod в настоящее время удаляют нарушающий авторские права контент и просят сообщество сделать то же самое для всех загрузок, связанных с Nintendo, которые они создали. Учитывая большое количество контента, который необходимо просеять, этот процесс, как ожидается, займет некоторое время.