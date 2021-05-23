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Русь появится в новой части культовой стратегии Age of Empires
И другие цивилизации
В сети назвали, какие фракции появятся в новой части культовой стратегии Age of Empires. Среди них будет Русь.
Ранее сообщалось, что в Age of Empires 4 будут Делийский султанат (Индия), Китай и Англия. Теперь СМИ пишут также о Руси, Франции, Монголии, Сарацинах и Священной Римской империи. Об особенностях Руси говорится, что людям этой цивилизации проще собирать ресурсы на охоте и лесном хозяйстве. Врагу будет нелегко побороть эту фракцию.
Сообщается также, что игру нашли на сайте корейского рейтингового агентства. Это может быть свидетельством того, что уже летом запустят бета-версию Age of Empires 4.
Ранее разработчики анонсировали DLC для других частей игры.