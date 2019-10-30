Русофобская Call of Duty: Modern Warfare побила рекорды продаж

За первые три дня после запуска Call of Duty: Modern Warfare заработала около $600 млн. Сообщается, что это самый высокий показатель за аналогичный срок в истории серии.

Кроме того, игра показала лучший старт на сервисах цифровой дистрибуции среди всех релизов компании-разработчика Activision и лучший старт на ПК в истории серии.

Президент компании заявил, что за три дня Call of Duty: Modern Warfare продемонстрировала лучшие результаты по числу игроков и проведённым в игре часам среди всех остальных частей франшизы.

Напомним, многим российским игрокам новинка не понравилась из-за негативного изображения русских персонажей.