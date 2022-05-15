Русская православная церковь назвала компьютерные игры наркотиком

Митрополит заявил, что церковь в целом отрицательно относится к компьютерным играм, потому что они несут в себе опасность зависимости. Так, они способны “на какое-то время, на несколько часов, дней или недель выбить человека из его нормального состояния, погрузить в иллюзорный мир”, что и становится причиной вышеупомянутой зависимости.

Помимо этого, на вопрос “почему церковь не участвует в создании компьютерных игр”, который ему задали в том же интервью, он ответил, что зависимость от компьютерных игр схожа с зависимостью от алкоголя или наркотиков, поэтому РПЦ не участвует в создании компьютерных игр так же, как и в производстве наркотиков.