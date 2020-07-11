С аккаунтов PlayStation начали пропадать купленные игры

Некоторые пользователи рассказали, что многие игры пропали из истории транзакций аккаунта, хотя покупки всё ещё отображены в электронных чеках. Если пытаться загрузить «пропавшие» игры, то возникает ошибка HTTP ERROR 404 Not Found. Часть пользователей даже не смогла запустить уже установленные игры. Автор DTF, например, рассказал, что у него пропали некоторые PS3 игры и сезонный абонемент для Marvel’s Spider-Man.

Как стало ясно позже, проблема связана с архивацией данных со стороны Sony. Чтобы исправить ситуацию, нужно переустановить магазин PlayStation Store. В службе поддержке Sony также рассказали, что проблема может возникнуть для покупок до 2015 года. Если переустановка магазина не помогает или затронута библиотека на PS4, то проблему решат в индивидуальном порядке. Нужно предоставить подтверждения в виде фотографий загрузок или скриншотов с электронными чеками.