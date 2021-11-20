С большими скидками распродают Far Cry, Assassin's Creed и другие игры Ubisoft

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С большими скидками распродают Far Cry, Assassin's Creed и другие игры UbisoftДаже новые игры
Издатель и разработчик игр Ubisoft запустил в своём магазине крупную распродажу в честь «Чёрной пятницы». Со скидками можно купить Assassin's Creed, Far Cry и другие серии игр.
Новая Assassin's Creed Valhalla в золотом издании, повествующая о викингах, стоит во время распродажи 2083 рубля вместо 4165.
Другие игры из серии про ассасинов тоже получили скидки. Например Origins оценена в 750 рублей.
Новая Far Cry 6 тоже получила скидку — можно купить за 2075 рублей вместо 2499.
Tom Clancy's Rainbow Six Oсада в издании Deluxe продаётся за 413 рублей вместо 1249.
Ещё в магазине есть раздел с играми дешевле 599. Можно заглянуть туда. Вообще страница акции доступна по этой ссылке.
Источник: Ubisoft