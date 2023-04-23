С немыми персонажами Minecraft теперь можно общаться: спасибо ИИ-моду

AIMobs позволяет игрокам общаться с отдельными мобами, включая эндерменов, криперов, овец, жителей деревень, коров и даже мертвых существ. Эти разговоры могут содержать конкретную информацию о мобе или более общие, связанные с Minecraft или не связанные с Minecraft темы.

Однако разговор ограничен чатом, и мобы могут давать советы, только когда их просят помочь напрямую.

Использование чата ИИ в Minecraft - лишь один из примеров того, как технология ИИ интегрируется в игры для обеспечения более захватывающего опыта. Ожидается, что по мере совершенствования ИИ, он сможет имитировать человекоподобные разговоры и взаимодействия, создавая более реалистичную игровую среду.