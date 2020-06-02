С сайта PlayStation убрали надпись о выходе новой консоли в 2020 году

Как пишет DTF, с официальной страницы PlayStation 5 убрали надпись «Запуск в конце 2020 года» («Launches holiday 2020»). Причём это коснулось версий сайта на разных языках, на русском, английском, французском и японском. На момент публикации заметки надпись не появилась.

Данные веб-архива показывают, что ещё 29 мая соответствующая надпись на сайте отображалась. Стоит отметить, что вчера вечером стало известно о переносе мероприятия Sony, на котором компания должна была показать игры для PlayStation 5. Компании пришлось принять такое решение из-за протестов в США.

Мы не будем делать скоропалительных выводов. Тем более, что ранее в AMD, например, обещали, что сроки запуска новых консолей перенесены не будут. Однако ситуация всё же выглядит странно.