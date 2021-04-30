S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет на новую PlayStation

Дело в том, что разработчики согласились сотрудничать с сервисом Xbox Game Pass. Партнёрство с Microsoft кажется автором выгодным и дающим много возможностей. Сейчас разработчики сосредоточены на версиях игры для ПК и Xbox, в том числе для новых Xbox Series X/S. Они подтвердили, что пока у них нет планов на PlayStation 5.

Последнее видео по S.T.A.L.K.E.R. 2 вышло 26 марта. В нём показали снаряжение, модели нескольких типов оружия и кастомизацию зубов персонажей. Официальной даты релиза у игры ещё нет. По слухам, выход S.T.A.L.K.E.R. 2 намечен на зиму 2021-2022 года.