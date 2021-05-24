S.T.A.L.K.E.R. и другие игры об апокалипсисе продают с большими скидками

GOG обещает скидки до 90%. Все части S.T.A.L.K.E.R. на распродаже можно купить не более чем за 270 рублей. Участвуют «Зов Припяти», «Чистое небо» и «Тень Чернобыля».

Также в распродаже участвуют игры Frostpunk. Это градостроительный симулятор вкупе с симулятором выживания, который включает в себя элементы стимпанка и альтернативной истории. Игру 2018 года можно купить за 209 рублей.