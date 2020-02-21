Самая новая игра во вселенной Assassin's Creed продается с 65% скидкой

Предложение доступно в официальном интернет-магазине Ubisoft — Uplay — где до 27 февраля текущего года можно приобрести максимальную версию Assassin's Creed: Odyssey под названием Ultimate Edition за 1 540 рублей, вместо более привычных 4 400 рублей. Отличительной особенностью максимальной версии игры является то, что в нее также включены все дополнение и набор Digital Deluxe.

Напомним, что помимо Assassin's Creed: Odyssey с хорошей скидкой продается и отличный шутер от Respawn Entertainment под названием Titanfall 2 — его можно приобрести примерно за 300 рублей.