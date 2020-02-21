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Самая новая игра во вселенной Assassin's Creed продается с 65% скидкой
Отличная покупка в преддверии анонса новой части
Игровая серия Assassin's Creed взяла перерыв на год, из-за чего в 2019 году мы не получили свежую порцию приключений ассасинов. И хоть в сети ходят разговоры о том, что уже совсем скоро нам покажут новую часть, в которой будет рассказываться история убийцы, жившем во времена викингов, это не повод отказывать себе в удовольствии перепройти самую новую на сегодняшний день часть серии — Assassin's Creed Odyssey, которая продается с огромной 65% скидкой.
Предложение доступно в официальном интернет-магазине Ubisoft — Uplay — где до 27 февраля текущего года можно приобрести максимальную версию Assassin's Creed: Odyssey под названием Ultimate Edition за 1 540 рублей, вместо более привычных 4 400 рублей. Отличительной особенностью максимальной версии игры является то, что в нее также включены все дополнение и набор Digital Deluxe.
Напомним, что помимо Assassin's Creed: Odyssey с хорошей скидкой продается и отличный шутер от Respawn Entertainment под названием Titanfall 2 — его можно приобрести примерно за 300 рублей.