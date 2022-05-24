Самое время: на Украине наконец официально запустят Xbox

Это не первый такой анонс. Ранее запуск сервисов Xbox на Украине обещали осуществить до конца 2020 года. Теперь же Федоров заявил, что Министерство цифровой трансформации Украины не отказалось от идеи запуска.

«Xbox официально запустится в Украине. Наконец-то у нас появятся украинские аккаунты, а у консолей — украинский язык», — цитируют СМИ Федорова.

Точная дата запуска однако не была названа. Другие подробности оглашены не были. Отмечается также, что Брэд Смит заявил: «Microsoft поддерживала и будет поддерживать Украину дальше». Ранее Microsoft остановила продажи продуктов и услуг в РФ.