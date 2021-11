Samsung и Google создали специальный процессор для смартфона Pixel: как на нём работают игры?

Среди протестированных игр - Asphalt 9, LoL Wild Rift, Tacticool, Bright Memory, PUBG New State, Call of Duty Mobile, Brawl Stars, World of Tanks, Genshin Impact, Shadowgun Legends. Частота обновления тач-сенсора во всех случаях составляет 240 Гц.

Asphalt 9 запускается с 60 к/с в среднем. Звучание, как отмечает эксперт, тоже очень качественное. Значительного снижения FPS в процессе игры не наблюдалось.

В LoL Wild Rift режим производительности включить невозможно. В целом средняя частота кадров также здесь равняется 60 к/с.

Tacticool идёт с частотой порядка 120 к/с в среднем. Однако при нагреве значение это опускается до 60 к/с. А если установить режим 60 к/с, то на протяжении игры эта частота кадров и будет сохраняться.

Bright Memory тоже запускается без производительного режима. Однако во время прохождения производительность всё равно здесь составляет 50-60 к/с. При перегреве значение становится в пределах 50 к/с. Правда, по мнению ведущего, оптимизации игре не хватает.

PUBG New State идёт на уровне 50-60 к/с. Но при этом игра не оптимизирована. После нагрева значения производительности составляют уже 47-50 к/с. Причём важно отметить, что в целом нагревается аппарат не сильно.

Для Call of Duty Mobile оптимизации тоже нет, присутствует лишь стандартный режим. Идёт игра на уровне 60 к/с, даже при нагреве. Управление также здесь очень отзывчивое.

Brawl Stars идёт с FPS 120 к/с. При этом Евгений так и не добился перегрева и снижения частоты, несмотря на длительное время прохождения игры.

Для World of Tanks есть производительный режим. Частота кадров в этом случае достигается в районе 120 к/с. Яркость экрана смартфона при перегреве здесь и в других играх не снижается, а вот производительность падает до 60 к/с, как указывалось выше. Однако для снижения быстродействия играть придётся очень долго.

В Genshin Impact оптимизации нет, поэтому частота кадров должна быть низкой. В среднем производительность после перегрева здесь будет около 30 к/с. И подобные значения сохраняются при любых настройках графики.

В Shadowgun Legends удаётся получить в среднем 100 к/с. С управлением и яркостью тоже проблем в процессе игры у эксперта не возникло.

По итогам обзора оказалось, что троттлинг-тест на самом деле вводит в заблуждение относительно смартфона Pixel 6 Pro. На самом деле во все проекты, кроме Genshin Impact, играть было комфортно. Кроме того, аппарат имеет отличное стереозвучание, под нагрузкой у него не снижается яркость экрана, частота обновления тач-сенсора составляет везде 240 Гц, во многих играх на нём можно достичь 120 к/с, хотя при перегреве это значение опустится до 60 к/с, а также производительность у устройства во многих играх остаётся стабильной. В целом это одна из лучших неигровых моделей смартфонов для игр 2021 года, отмечает Евгений.