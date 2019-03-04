Самые популярные игры Steam за последние 4 года

Канал TheRankings на видеосервисе YouTube опубликовал ролик, в котором демонстрируются 15 самых популярных игр платформы цифровой дистрибуции Steam за последние четыре года. В нём наглядно показано, как менялись предпочтения геймеров с течением времени.

В ролике можно увидеть, что Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive остаются безусловными лидерами на протяжении нескольких лет, а затем стремительно набирает популярность PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) в жаре королевской битвы.

Если нет времени смотреть пятиминутный ролик, можно ознакомиться с перемонтированной в GIF-анимацию ужатой версией видео, которую выполнили пользователи социального новостного ресурса Reddit.