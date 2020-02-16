Самый странный геймпад протестировали спустя 30 лет после выхода

В 1989 году был выпущен контроллер-перчатка для игровой консоли NES — Power Glove. В различных подборках в сети его называют самым странным и даже самым плохим геймпадом. Дело в том, что контроллер необычно выглядит и обладает низкой точностью распознавания движений. Было странно думать, что за это время что-то могло измениться, но геймпад всё-таки протестировали спустя 30 лет после выхода.