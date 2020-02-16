Игры
Вчера 21:34
Самый странный геймпад протестировали спустя 30 лет после выхода
Работать лучше он не стал
В 1989 году был выпущен контроллер-перчатка для игровой консоли NES — Power Glove. В различных подборках в сети его называют самым странным и даже самым плохим геймпадом. Дело в том, что контроллер необычно выглядит и обладает низкой точностью распознавания движений. Было странно думать, что за это время что-то могло измениться, но геймпад всё-таки протестировали спустя 30 лет после выхода.
Проверкой занялись журналисты из CNET. Они протестировали Power Glove в нескольких играх, в том числе в Punch Out и Super Mario Bros. Эксперимент лишь доказал несостоятельность геймпада. В первой игре журналисту удалось сразиться с противником с помощью хаотичных движений. А вот во второй управление вообще не задалось.