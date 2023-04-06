Саудовская Аравия хочет занять рынок мобильных игр: первая покупка обойдется в $4,9 млрд

Приобретение Scopely является частью более широких усилий PIF по превращению Саудовской Аравии в большого игрока на “игровой арене”. В 2020 году государственное информационное агентство SPA сообщило, что Savvy инвестирует 37,85 млрд долларов в инициативы в этой области.

Scopely, основанная в 2011 году, разработала несколько популярных мобильных игр, включая "Star Trek Fleet Command", "The Walking Dead: Road to Survival" и "MARVEL Strike Force".