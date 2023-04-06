Саудовская Аравия хочет занять рынок мобильных игр: первая покупка обойдется в $4,9 млрд

Саудовская Аравия хочет занять рынок мобильных игр: первая покупка обойдется в $4,9 млрдСреди работ Scopely: The Walking Dead: Road to Survival и не только
Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) объявил, что его дочерняя компания Savvy Games Group приобретет Scopely, калифорнийского производителя мобильных игр, за 4,9 миллиарда долларов США. Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале 2022 года при условии одобрения регулирующими органами.
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Приобретение Scopely является частью более широких усилий PIF по превращению Саудовской Аравии в большого игрока на “игровой арене”. В 2020 году государственное информационное агентство SPA сообщило, что Savvy инвестирует 37,85 млрд долларов в инициативы в этой области.
Scopely, основанная в 2011 году, разработала несколько популярных мобильных игр, включая "Star Trek Fleet Command", "The Walking Dead: Road to Survival" и "MARVEL Strike Force".