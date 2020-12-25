Сбер представил сервис для запуска современных игр на телевизорах без консоли

Сбер обещает, что сервис обеспечивает отличное качество картинки. SberPlay выступает в роли виртуальной консоли на базе медиаприставки. По сути, игры запускаются на удалённых серверах, а сервис транслирует потоковое видео в HD-качестве на SberBox.

Как только кончится бесплатный бета-период, пользователь будет платить за доступ к SberPlay только во время непосредственно использования.

В период тестирования в SberPlay будут доступны игры War Thunder, Cuisine Royale, CROSSOUT. Также можно играть в любую игру, которую пользователь купил ранее в популярном магазине цифровой дистрибуции. Сбер утверждает, что к SberBox подключается большинство Bluetooth-геймпадов, в том числе контроллеры Xbox One и PlayStation 4.