«Сделать игры снова великими»: Илон Маск захотел создать видеоигровую студию

Маск опубликовал сообщение на X (бывший Twitter), в котором раскритиковал игровую индустрию за идеологическое влияние. «Слишком много игровых студий принадлежат огромным корпорациям. xAI собирается основать игровую студию с искусственным интеллектом, чтобы снова сделать игры великими!» — написал он, повторяя слова соавтора Dogecoin Билли Маркуса, который сетовал на идеологические тенденции в разработке игр и журналистике.

Маск также выразил неодобрение таким современным игровым особенностям, как специальные местоимения в фэнтезийных играх вроде Avowed, и раскритиковал подразделение Xbox компании Microsoft за то, что инициативы в области «разнообразия» для него приоритетнее качественного геймплея.