«Сделать игры снова великими»: Илон Маск захотел создать видеоигровую студию

Опубликовано 29 ноября 2024, 09:001 мин.
«Сделать игры снова великими»: Илон Маск захотел создать видеоигровую студиюКомпания Илона Маска xAI выходит на рынок видеоигр
Илон Маск, основатель компаний xAI, Tesla и SpaceX, всё глубже уходит в сферу видеоигр. В среду Маск объявил о планах по созданию игровой ИИ-студии на базе xAI, чтобы оживить игровой ландшафт.
Маск опубликовал сообщение на X (бывший Twitter), в котором раскритиковал игровую индустрию за идеологическое влияние. «Слишком много игровых студий принадлежат огромным корпорациям. xAI собирается основать игровую студию с искусственным интеллектом, чтобы снова сделать игры великими!» — написал он, повторяя слова соавтора Dogecoin Билли Маркуса, который сетовал на идеологические тенденции в разработке игр и журналистике.
Маск также выразил неодобрение таким современным игровым особенностям, как специальные местоимения в фэнтезийных играх вроде Avowed, и раскритиковал подразделение Xbox компании Microsoft за то, что инициативы в области «разнообразия» для него приоритетнее качественного геймплея.