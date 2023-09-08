Seagate выпустила HDD в стиле игры Starfield, с которого запустить ее нельзя

Starfield, оптимизированная для Xbox Series X|S, требует запуска игры с внутреннего SSD-накопителя. В отличие от некоторых игр, оптимизированных для Xbox Series X|S, которые могут запускаться с внешнего HDD/SDD, Starfield этого не поддерживает. Однако игроки все равно могут использовать накопитель Seagate для дополнительного хранения старых игр для Xbox.

Диск также работает на ПК, но системные требования Starfield рекомендуют использовать для игры твердотельный накопитель, что в ином случае может привести к проблемам с производительностью.

HDD доступен в вариантах емкостью 2 ТБ (109,99 долларов) и 5 ТБ (169,99 долларов).