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SEGA бесплатно раздаст в Steam четыре ретро-игры
Новых игры
В честь своего 60-летия компания SEGA выпустила четыре ретро-игры. Они будут доступны бесплатно в Steam до 19 октября. После этого игры из магазина пропадут, но те, кто успеет их добавить, смогут продолжить играть.
Игры выходят в Steam по очереди. С сегодняшнего дня доступна Armor of Heroes. Это многопользовательские танковые баталии. Участвовать в них могут до четырёх игроков по интернету или локалке.
Завтра станет доступна Endless Zone. Это сайдскроллинговый шутер, который связан со вселенными Endless и Fantasy Zone.
17 октября опубликуют Streets of Kamurocho. Это рукопашная схватка, в которой культовые герои SEGA дерутся на улицах.
С 18 октября можно будет скачать Golden Axed. Это фрагмент билда игры Golden Axe: Reborn, которую отменили.