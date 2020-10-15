SEGA бесплатно раздаст в Steam четыре ретро-игры

Игры выходят в Steam по очереди. С сегодняшнего дня доступна Armor of Heroes. Это многопользовательские танковые баталии. Участвовать в них могут до четырёх игроков по интернету или локалке.

Завтра станет доступна Endless Zone. Это сайдскроллинговый шутер, который связан со вселенными Endless и Fantasy Zone.

17 октября опубликуют Streets of Kamurocho. Это рукопашная схватка, в которой культовые герои SEGA дерутся на улицах.

С 18 октября можно будет скачать Golden Axed. Это фрагмент билда игры Golden Axe: Reborn, которую отменили.